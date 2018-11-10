Евросоюз не признает выборы в ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. ЕС не признает выборы в Луганске и Донецке, считает их незаконными и недействительными, заявила в субботу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"ЕС считает "выборы", запланированные на 11 ноября на неподконтрольных Украине территориях, так называемых ЛНР и ДНР, незаконными и не признает их. ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и закон Украины", — говорится в распространенном в субботу заявлении Могерини.

По ее словам, "минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства и в соответствии со стандартами и при наблюдении ОБСЕ".

"Эти причины делают эти так называемые "выборы" недействительными", — заявила она.

"Европейский союз напоминает, что выполнение Минских соглашений всеми сторонами остается ключом к достижению устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины, и подчеркивает ответственность РФ в этом отношении. ЕС приветствует решение Украины продлить действие закона Об особом статусе отдельных районов Восточной Украины до конца 2019 года", — говорится в заявлении.

"Положения Минских соглашений должны быть выполнены в полном объеме и без дальнейших задержек, начиная со всеобъемлющего прекращения огня и вывода тяжелых вооружений, с тем чтобы создать необходимые условия для политического перехода посредством местных выборов, которые они предусматривают", — отмечается в заявлении.

В связи с этим в ЕС ожидают, что "РФ в полной мере воспользуется своим значительным влиянием" Донецк и Луганск.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.