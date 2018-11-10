Число погибших в результате ливней в Иордании возросло до 11

АММАН, 10 ноя — РИА Новости. Количество жертв в результате ливней в Иордании увеличилось до 11, говорится в заявлении представителя правительства Иордании Джуманы Гнеймат, полученном РИА Новости.

"Соответствующие службы спасли двух граждан в районе Аль-Валя… Спасатели также обнаружили тело одного из числящихся пропавшими без вести, таким образом, количество жертв возросло до 11 человек", — сказала Гнеймат.

По словам представителя иорданских властей, сотни сотрудников гражданской обороны продолжают поисково-спасательные мероприятия. На данный момент есть информация о двух пропавших без вести.

В пятницу иорданские власти сообщили, что из-за проливных дождей было принято решение об эвакуации всех посетителей исторического парка Петры.