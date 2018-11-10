ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Условий для новой встречи по Украине в "нормандском" формате на высоком и тем более высшем уровне пока нет: Киев продолжает саботировать минские соглашения, продолжаются экономическая блокада Донбасса и обстрелы, заявил в интервью РИА Новости российский посол во Франции Алексей Мешков.

"Диалог между министерствами иностранных дел по украинской проблематике ведется на регулярной основе. Что касается встреч в "нормандском" формате на высоком или тем более на высшем уровне, то для них необходимы определенные условия, которых сегодня не наблюдается. Для начала надо хотя бы начать выполнять то, о чем договаривались на предыдущих встречах", — сказал Мешков.

"К сожалению, Киев продолжает саботировать минские соглашения. Сохраняется экономическая блокада республик Донбасса. Не прекращаются обстрелы их территорий. В этих условиях вряд ли имеет смысл собираться ради того, чтобы констатировать отсутствие прогресса в урегулировании", — пояснил он.

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