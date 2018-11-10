Австрийские СМИ узнали, где работал подозреваемый в шпионаже на Россию

ВЕНА, 10 ноя — РИА Новости. Отставной австрийский офицер, подозреваемый в разведдеятельности в пользу Москвы, работал в Министерстве обороны Австрии в Вене, говорится в выдержке из статьи в австрийском журнале Profil, полная версия которого выйдет в понедельник.

Как отмечает журнал, отставной полковник действовал не в Зальцбурге, как сообщали СМИ, а напрямую в министерстве в Вене, поэтому знал обо всех внутренних делах центрального ведомства.

По данным издания, информацию о предполагаемой разведдеятельности в пользу России Австрия могла получить от военной контрразведки Германии.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник Вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД.

Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию.

Глава российского МИД Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу Москвы. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД России в связи с этой ситуацией.