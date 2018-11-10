Турция отмечает 80-летие со дня смерти основателя республики Ататюрка

АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция отмечает в субботу 80-ую годовщину со дня смерти основателя Турецкой Республики генерала Мустафы Кемаля, которому народ дал имя Ататюрк – "отец турок".

Вся страна замирает в минуту молчания

Его мечты о создании на развалинах Османской империи республики, победа над иностранными интервентами в войне за независимость Турции в 1919-1923 годах, железная воля в достижении целей привели страну к триумфу – была создана не только республика, появился новый, турецкий, народ, как после революции 1917 года в России появился советский народ.

Историческая роль Ататюрка не только в том, что он сплотил народ распавшейся империи. И даже не в том, что ему удалось в кратчайшие исторические сроки провести масштабные реформы – перевести алфавит с арабской вязи на латиницу, перенести столицу из Стамбула в Анкару, в традиционной исламской стране ввести светскость, уравняв женщин в правах с мужчинами и дав им избирательное право. Главное достижение Ататюрка в том, что он сумел в условиях войны и глубочайшего политического кризиса в стране построить государство с такой сбалансированной системой сдержек и противовесов, что Турция, в отличие от СССР, успешно развивается на основе заложенных первым президентом принципов уже почти сто лет.

О том, как чтут Ататюрка в Турции, знают и россияне, приезжающие в эту страну на отдых. Портреты Ататюрка встречаются везде – от огромных плакатов величиной в многоэтажный дом до его крошечных изображений на прилавках у мелких торговцев. Каждый год 10 ноября ровно в 9.05 (время смерти Ататюрка во дворце Долмабахче в Стамбуле в 1938 году) вся Турция замирает в традиционной минуте молчания: на улицах останавливаются пешеходы, у окон своих квартир и офисов становятся по стойке смирно турецкие граждане, останавливается общественный транспорт, частные машины. Всё, что может подавать сигнал, сигналит — автомобили, корабли, поезда… На эту картину нельзя смотреть равнодушно. В этот день турецкие граждане по многолетней традиции посещают мемориальные места, связанные с Ататюрком, и число посетителей их с каждым годом только растет: в прошлом году мавзолей Ататюрка (Аныткабир) в Анкаре посетили около миллиона человек.

Живет Ататюрк и в политической жизни страны. Его портреты присутствуют на всех официальных мероприятиях, высокопоставленные иностранные гости посещают мавзолей Ататюрка. Турецкий лидер Тайип Эрдоган несколько раз в году, в частности в день национального праздника – 29 октября, традиционно возлагает цветы к могиле первого президента Турции.

В преддверии 80-летия со дня смерти Ататюрка было опубликовано обращение Эрдогана, в котором он напомнил о роли своего великого предшественника в победе в войне за независимость и создании Турецкой республики. "Наш долг – объяснить детям и молодежи значение Мустафы Кемаля. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы продлить навсегда существование нашей республики, которую он назвал "моим самым великим творением", — отметил Эрдоган.

© РИА Новости / Алёна Палажченко Традиционная минута молчания в память об Ататюрке 10 ноября © РИА Новости / Алёна Палажченко Традиционная минута молчания в память об Ататюрке 10 ноября

Куда идет современная Турция?

Однако в последние годы у значительной части граждан Турции возникает беспокойство из-за наступления, как они считают, на принципы Ататюрка, со стороны действующей власти. Прямые и косвенные поползновения на традиции, введенные Ататюрком, дают основания этой части турецкого общества беспокоиться по поводу уважительного отношения к наследию своего лидера. Но больше всего недовольства вызывает курс правящей Партии справедливости и развития на "умеренную исламизацию", который противоречит стремлению Ататюрка поддерживать в Турции светскую систему.

В частности, госслужащим, в том числе женщинам-военным и полицейским, недавно было разрешено носить мусульманские головные уборы, что было запрещено со времен Ататюрка. В речи Эрдогана стали встречаться обширные цитаты из Корана на арабском языке, а в официальной лексике все чаще появляются заимствованные из арабского языка слова, которые ранее по инициативе Ататюрка вытеснялись и заменялись турецкими синонимами. Стало заметно, что праздники в честь основателя Республики не такие пышные, как были раньше, а в школьной программе часы на изучение биографии и исторического наследия Ататюрка сократились. Однако эти процессы идут медленно и постепенно, очевидно, чтобы в обществе не создавалось негативного впечатления от резкого отхода от курса Ататюрка.

© AP Photo / Selahattin Sevi, File Мусульманское масонство

Как заявил РИА Новости Озтюрк Йылмаз, депутат парламента Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, созданной Ататюрком, налицо стремление властей направить Турцию по пути развития консервативных арабских стран, а это отход от демократии. "Система, которую хотел строить Ататюрк, — это революционные изменения, развитие, динамичность, модернизация. К сожалению, сейчас мы откатываемся назад. Особенно это проявляется в отношении женщин. Снижается их роль в обществе, растет насилие в отношении женщин, детей, а также чувствуется отступление в области образования", — сказал депутат.

По его словам, действующая власть не защищает принципы Ататюрка, поскольку ей ближе более религиозные взгляды. "В связи с этим мы наблюдаем усиление общинного подхода, хотя республика была основана прежде всего на приоритете права, перед которым все граждане должны быть равны. Укрепляется система, где главенствуют общинные отношения, однако такая система рождает секты, подобные FЕТО (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке переворота в июле 2016 года), которые потом пытаются изменить всю систему и в конце концов приводят страну к нестабильности и причиняют ей большой ущерб", — отметил Йылмаз.

Кроме того, по его словам, в Турции наблюдается разделение населения на сторонников и противников действующей власти, в то время как Ататюрк смог, наоборот, объединить нацию – именно таким образом ему удалось победить в войне за независимость. "Принимаются законы, нарушающие принципы светской жизни. Турецкое общество в целом очень уважительно относится к религии, защищает ее, у нас крепка и сильна вера. Однако это общество, которое не приемлет невежество и мракобесие, отход от тюркской культуры. Но я надеюсь, что турецкий народ будет продолжать следовать заветам Ататюрка по развитию государства на основе принципа "мир в стране – мир во всем мире", — сказал собеседник агентства.

При всем при этом, по словам депутата, Ататюрк остается в сердце турецкого народа, и речи не идет о том, что его забудут. "Потому что единственный человек, к которому можно обратиться за советом по решению сегодняшних проблем, — это Ататюрк. Наш народ никогда не забудет свою историю, свои ценности, свою аутентичность, он будет их защищать. Огромно влияние Ататюрка и в мире. Пока доминирует империалистическое мышление, и более сильные страны продолжают вмешиваться в дела других народов, на ум будет приходить Ататюрк как создатель национального государства, как борец против оккупации и лидер сопротивления", — добавил Йылмаз.

Лидер, объединяющий Турцию и Россию

Как сказал РИА Новости доктор исторических наук Мехмет Перинчек (Стамбульский университет), светские принципы Ататюрка — это гарантия независимости Турции и связующая нить для всего народа. "Там, где нет светскости, возникает противостояние на религиозной почве, и нация распадается. Поэтому империалистические силы, направленные против Турции, всегда разыгрывали карту светскости в нашей стране, провоцируя отход от неё, так как в этом случае у них появлялись возможности для вмешательства", — сказал Перинчек.

По его словам, либеральная экономическая программа, которая реализуется сегодня, открыла дорогу тому, что в Турции появились международные корпорации, и ее внутренний рынок подчинен им. "Сегодня нет той Турции, которая раньше была сильна в промышленности. Вместо нее мы видим страну, зависимую от "быстрых денег". Выход из этого один: согласно принципам Ататюрка, должно развиваться национальное производство — это единственная гарантия спокойствия и независимости страны", — сказал собеседник агентства.

Президентская система, которая была введена в Турции с этого года, также идет вразрез с традициями Ататюрка, считает Перинчек. "Сам Ататюрк победил в войне за независимость вместе с парламентом. Сегодня, чтобы мобилизовать нацию для противостояния внешним силам, также нужен сильный парламент. Но он, к сожалению, превратился в нерабочий и неэффективный орган", — говорит историк.

Он считает, что значение Ататюрка для Турции и турецкого народа все больше возрастает, только эта личность может объединить разные политические силы и социальные слои, которые, в конечном счете, стремятся сохранить страну, ее независимость и безопасность. "Именно поэтому мы видим, что растут тиражи книг об Ататюрке, все больше людей посещают его мавзолей в Анкаре, а его мысли и принципы привлекают все больше внимания. Наш народ в трудные времена всегда объединяется под именем Ататюрка. Те, кто пытается стереть его из нашей истории, не имеют никакого шанса – они только сотрут из нее собственные имена. И турецкий народ рано или поздно непременно возродит принципы Ататюрка", — отметил историк.

Он напомнил и о роли Ататюрка в развитии российско-турецких отношений: после того, как Турция начала сотрудничать с Советской Россией и получила от нее большое количество оружия, западные оккупанты были изгнаны с турецкой территории. "Это было в истории, это действительно и для сегодняшнего дня. Когда Турция и Россия сталкивались на полях сражений, это всегда негативно сказывалось на обеих странах, а зарабатывал на этих войнах только Запад. Его основная стратегия сегодня, как и раньше, строится на стремлении стравить две наших страны. Но когда Турция и Россия сотрудничают, им удается обеспечить национальные интересы, а также мир и безопасность во всем регионе", — сказал Перинчек.

По его словам, для Ататюрка российско-турецкие отношения не были временными и основанными на прагматичности, перед смертью он завещал продолжать дружбу с СССР. "Поэтому можно сказать, что Ататюрк – лидер не только турецкого народа, но и лидер, объединяющий Россию и Турцию", — добавил историк.