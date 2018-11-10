В пригороде Монреаля мужчина и ребенок пострадали в результате стрельбы

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Ребенок и мужчина получили огнестрельные ранения при стрельбе в пригороде Монреаля, сообщила полиция города.

"Подозреваемый задержан в Киркленде. Он ранил из огнестрельного оружия шестилетнего (мальчика) и мужчину около 50 лет. Следователи полиции Монреаля находятся на месте происшествия", — говорится в Twitter правоохранителей.

Согласно Global News, пострадавшие отправлены в госпиталь, они находятся в стабильном состоянии.

Нападавший сперва забаррикадировался в доме, но после сдался без сопротивления полиции, отмечает издание.

Как сообщает CTV News, согласно неподтвержденным источникам, стрелком мог быть отец мальчика.