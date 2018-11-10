Небо окрасилось в красное. Гигантская пыльная буря поразила австралийцев

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Новом Южном Уэльсе разбушевалась гигантская пыльная буря, окрасившая небо в красный цвет. Об этом свидетельствуют кадры, запечатленные очевидцами.

Житель Австралии снял на видео разгул стихии в маленьком городке Уайт Клифс еще во вторник. По словам мужчины, эта пыльная буря оказалась крупнейшей на его памяти.

"Когда буря утихла, абсолютно все вокруг было покрыто пылью и даже в домах. В самом начале ветер дул со скоростью более ста километров в час, из-за чего пострадала местная частная собственность, но, учитывая серьезность ситуации, нам повезло, что мы не понесли куда больший ущерб", — сообщил автор ролика.

Пыльные бури возникают при сухой поверхности почвы и сильном ветре, дующем со скоростью от десяти метров в секунду. Высота такого природного явления может достигать нескольких метров.