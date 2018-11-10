Трамп объявил о режиме ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров, сообщает Белый дом.

В распространенном сообщении отмечается, что в пятницу "президент Дональд Трамп объявил, что в штате Калифорния сложилась чрезвычайная ситуация, и распорядился предоставить федеральную помощь" местным властям для реагирования на лесные пожары.

Ранее СМИ сообщили о том, что по меньшей мере девять человек погибли из-за лесных пожаров в Калифорнии.

Огонь начал распространяться в четверг. Сейчас площадь пожара выросла до 36 тысяч гектар, разрушив почти 7 тысяч построек, в основном жилые дома. Около 250 тысяч человек покинули свои дома.

