Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до девяти человек

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате лесного пожара, стремительно распространяющегося на севере Калифорнии, пишут San Francisco Chronicle и Los Angeles Times.

Ранее сообщалось о пяти телах погибших, найденных в автомобиле в зоне пожара.

Огонь начал распространяться в четверг. Сейчас площадь пожара выросла до 36 тысяч гектар, разрушив почти 7 тысяч построек, в основном жилые дома. Около 250 тысяч человек покинули свои дома.

На карте, которую публикует Los Angeles Times, видно, что кроме самого сильного пожара на севере штата, который был назван Camp (по проходящей здесь трассе), несколько пожаров бушуют близ Сан-Франциско и вокруг Лос-Анджелеса.