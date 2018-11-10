Демократ Синема увеличила отрыв на выборах в сенат США в Аризоне

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Демократ Кирстен Синема несколько упрочила отрыв от республиканки Марты Максалли в напряженном подсчете голосов, который продолжается в Аризоне уже трое суток после выборов в сенат США, сообщил телеканал Fox News.

Синема, чей отрыв от оппонента составлял около 2 тысяч голосов, теперь увеличила отрыв до 20 тысяч голосов — она получает 991 тысячу 189 голосов против 970 тысяч 986 у Максалли.

При этом республиканцы и демократы заключили в пятницу в суде соглашение, которое позволит решить проблему с голосами, поданными по почте. Республиканцы протестовали против правил двух крупнейших округов, которые дают до 5 дней на "исправление" посланных по почте бюллетеней, в которых подпись не совпадает с подписью избирателя в регистрационных записях. Соглашение продлило срок "исправления" до следующей среды.

Президент США Дональд Трамп принял участие в спорах до заключения соглашения между партиями и написал в Twitter : "В Аризоне подписи не совпадают. Коррупция на выборах. Призыв к новым выборам? Мы должны защитить нашу демократию!"

При этом, по данным телеканала, соглашение затронет только несколько тысяч голосов и не должно повлиять на окончательные результаты выборов.

Подсчет бюллетеней продолжается, более 270 тысяч голосов до сих пор не учтены.