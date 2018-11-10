МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Австралийская полиция заявила, что напавший в Мельбурне с ножом на полицейских мужчина также пытался взорвать находящиеся в его автомобиле баллоны с газом, сообщает телеканал ABC News.

"Похоже, что он пытался разжечь в автомобиле огонь, сейчас мы полагаем, чтобы воспламенить баллоны", — цитирует телеканал представителя шефа полиции штата Виктория Грэма Эштона. По его словам, по предварительным данным, целью злоумышленника был "взрыв, однако это не сработало".

Ранее сообщалось, что в пятницу вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции. В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь.

Полиция Австралии заявила, что рассматривает инцидент как терроризм. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Запрещённая в России террористическая организация