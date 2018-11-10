МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бушующий в Калифорнии лесной пожар затронул владения американского рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.

"Я слышала, что огонь затронул наши владения в нашем доме в (городе) Хидден-Хилс, но сейчас был локализован и остановлен. Похоже, что (ситуация) не ухудшается", — написала Ким Кардашьян в Twitter.

Она поблагодарила спасателей и заявила, что "молится о том, чтобы все были в сохранности".

Ранее издание TMZ сообщило, что особняк пары находится под угрозой, поскольку огонь уже был замечен на территории их участка. Согласно изданию, ранее пожар уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу.

Масштабный лесной пожар, начавшийся к западу от Лос-Анджелеса в четверг, продвигается к югу округа, к горам Санта-Моника.

В результате бедствия погибли пять человек, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, сотням зданий нанесен ущерб.