"Невежество и глупые идеи": СМИ назвали принципы политики Трампа

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Высказывания Дональда Трампа, в которых он обвинил администрацию Барака Обамы в "потере Крыма", свидетельствуют о его невежестве и агрессивных инстинктах, пишет американский журнал The American Conservative.

Ранее президент США не раз заявлял, что "Обама позволил Крыму уйти", а также говорил: "Я мог занять в этом деле совершенно иную позицию", добавляя, что "президент Путин не уважает президента Обаму".

Как отмечает издание, эти заявления звучат очень глупо. Тут даже важны не сами фразы, а подтекст его высказываний, которые означают, что американский президент может "позволять" или "не позволять" другим крупным ядерным державам те или иные действия.

Судя по словам Трампа, Обама мог и должен был это предотвратить, но он ничего не мог сделать, кроме развязывания третьей мировой войны, пишет журнал. Однако Трамп из-за своего невежества и агрессивных инстинктов думает иначе. Тем более, Крым не относится к жизненно важным интересам США, и из-за этого точно не стоит начинать войну. Если Трамп думает иначе, то он еще более опрометчивый и безответственный человек, чем мы думаем.

Американский президент говорит о Крыме так, как будто он был частью США, и его украли, добавляет издание. Сама по себе фраза "потерять Крым" отбрасывает к риторике холодной войны, когда у США возникали иллюзии, будто она в состоянии "сохранять" и "терять" целые страны.

Такого рода мышление — это оторванный от реальности бред, и это очень опасно, если президент США именно так смотрит на международные кризисы. Обама не должен был создавать риск мировой войны, какие бы события в мире ни происходили, что он и сделал, отмечает The American Conservative.

То, как Трамп надоедливо бубнит о потере части страны, которая даже не является американской союзницей, показывает, насколько он далек от настоящей внешней политики под лозунгом "Америка прежде всего", подводит итог издание.