ФБР расследует деятельность компании, связанной с и.о. генпрокурора США

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ФБР проводит расследование в связи с подозрениями в мошенничестве в компании, членом консультативного комитета которой ранее являлся исполняющий обязанности главы минюста США Мэтью Уитакер, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и одну из предполагаемых жертв.

По данным издания, речь идет о компании World Patent Marketing Inc, базировавшейся во Флориде. В 2017 году Федеральная торговая комиссия обвинила компанию в мошенничестве на миллионы долларов, после чего фирма закрылась. Регулятор заявлял, что компания обещала своим клиентам помощь в получении патента и рекламе сделанных ими изобретений, однако после получения денег не представляла "практически никаких услуг".

Согласно газете, Уитакер занимал оплачиваемый пост в комитете World Patent Marketing Inc. как раз в период, когда происходили предполагаемые махинации.

Газета отмечает, что при этом на данный момент одной из обязанностей Уитакера в его должности является осуществление надзора за ФБР.