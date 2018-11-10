ФБР расследует деятельность компании, связанной с и.о. генпрокурора США

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ФБР проводит расследование в связи с подозрениями в мошенничестве в компании, членом консультативного комитета которой ранее являлся исполняющий обязанности главы минюста США Мэтью Уитакер, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и одну из предполагаемых жертв.
Согласно газете, Уитакер занимал оплачиваемый пост в комитете World Patent Marketing Inc. как раз в период, когда происходили предполагаемые махинации.
Газета отмечает, что при этом на данный момент одной из обязанностей Уитакера в его должности является осуществление надзора за ФБР.