Ливень прорвал крышу и затопил международный аэропорт Эр-Рияда

ДОХА, 10 ноя — РИА Новости. Дождевые потоки прорвали крышу и затопили помещения международного аэропорта имени короля Халеда к северу от саудовской Эр-Рияда, сообщил саудовский новостной портал "Аль-Аджиль".

Портал разместил видео, на котором видно, как с потолка в аэропорту хлещет вода, заливая систему досмотра багажа.

В четверг циклон принес сильные дожди в регион Персидского залива. Ливни идут в разных городах Саудовской Аравии, в том числе в Эр-Рияде, Мекке и Джидде. Дожди также залили соседний Кувейт, куда на помощь местным спасателям были отправлены сотрудники саудовских экстренных служб. В субботу ливни ожидаются в Катаре.