Болтон анонсировал "продолжительную встречу" Трампа с Макроном

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен провести "продолжительную встречу" со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в субботу утром в ходе визита в Париж.

"У него будет продолжительная двусторонняя встреча с президентом Макроном в субботу утром перед посещением Белло Вуд", — заявил журналистам в Париже советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Стенограмму общения распространила пресс-служба Совета по нацбезопаности.

По словам Болтона, сперва лидеры пообщаются один на один, а затем к встрече присоединятся советники президентов.

"Я думаю у них прекрасные личные отношения… Были и разногласия по существенным политическим вопросам, разумеется. Но я думаю, это потому что оба лидера добиваются того, что они считают национальными интересами", — заявил Болтон.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны будет широко отмечаться во Франции в воскресенье, 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.

Участие в Форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона примут более 60 лидеров государств и правительств, в том числе президент РФ.