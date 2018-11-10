МИД России выразил протест Австрии в связи со шпионским скандалом

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру в связи с заявлениями Вены об умышленном разглашении государственной тайны отставным австрийским офицером в пользу Москвы. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве выразили недоумение тем фактом, что Австрия предпочла не обсуждать с российской стороной через налаженные каналы диалога имеющиеся у нее подозрения, а прибегли к "сенсационному вбросу информации в СМИ" и публичному требованию объяснений от Москвы. МИД назвал этот подход неприемлемым.

Как отмечается, действия австрийской стороны основаны на подозрениях без каких-либо доказательств. Это уже повлекло осложнение отношений между двумя странами, до последнего времени отличавшихся позитивной динамикой, указывается в заявлении.

Шпионский скандал

В пятницу стало известно о том, что по подозрению в шпионаже в пользу Москвы задержан отставной полковник армии Австрии. Ему вменяется передача секретной информации российским спецслужбам на протяжении почти двадцати лет.

Офицер якобы должен был собирать данные о военно-воздушных силах страны, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также предоставлять подробную информацию о ряде высокопоставленных военных. По данным СМИ, каждые две недели он имел контакт с российской стороной в лице человека по имени Юрий.

Подозреваемому грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

По словам главы австрийского минобороны Марио Кунасека, контрразведка получила данные по этому делу от "дружественной службы" за несколько недель до этого. Как уточнили СМИ, речь идет о спецслужбах ФРГ.

Канцлер Себастьян Курц потребовал от российской стороны "транспарентной информации" и заявил, что Австрия намерена обсудить ситуацию с европейскими партнерами. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила ранее запланированный визит в Россию.

Реакция Евросоюза

Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником. Глава МИД посетовал на то, что западные партнеры взяли за правило задействовать "мегафонную дипломатию".

Как заявил в пятницу РИА Новости чиновник в структурах ЕС, Евросоюз осведомлен об аресте в Австрии экс-полковника по обвинению в "шпионаже" в пользу России и осознает в этом контексте "вызов" со стороны Москвы.

По его словам, недопустимо неуважение суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела.