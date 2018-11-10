Болтон прокомментировал планы США по размещению ракет в Европе

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого намерены выйти, заявил журналистам в Париже советник президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Стенограмму распространила пресс-служба совета по нацбезопасности.
Болтон отметил, что этот договор устарел.
"Сегодня только две страны в мире связаны договором о РСМД, и Россия его нарушает. Что означает, что только одна страна в мире связана договором о РСМД. Такие страны как Китай, Иран, Северная Корея, Индия, Пакистан не связаны договором о РСМД. По нашим оценкам, у Китая, к примеру, от трети до половины всех их баллистических и крылатых ракет нарушают положения договора о РСМД. Эти ракеты угрожают нашим союзникам в Восточной и Юго-Восточной Азии", — пояснил он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
В 1987 США и Советский союз обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (1 тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (500 – 1 тысяча километров) дальности и вспомогательные объекты (договор РСМД, действует с 1988 года). К 1991 году соглашение было исполнено, до 2001 года шли взаимные инспекции. За выполнение обязательств следит Специальная контрольная комиссия, в последний раз созывавшаяся в 2003 году.
США, в свою очередь, на протяжении многих лет заявляют о том, что Россия вовлечена в производство и развертывание ракет, которые не соответствуют условиям соглашения. Так, по мнению Вашингтона, в 2008–2011 годах российские военные в нарушение договора испытывали на полигоне Капустин Яр крылатую ракету наземного базирования на дальность более 500 километров. Американские власти говорят, что речь идет о крылатой ракете наземного базирования 9М729.