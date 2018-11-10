Болтон прокомментировал планы США по размещению ракет в Европе

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого намерены выйти, заявил журналистам в Париже советник президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Стенограмму распространила пресс-служба совета по нацбезопасности.

"В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении (выработки) общей позиции", — сказал он.

Болтон отметил, что этот договор устарел.

"Сегодня только две страны в мире связаны договором о РСМД, и Россия его нарушает. Что означает, что только одна страна в мире связана договором о РСМД. Такие страны как Китай, Иран, Северная Корея, Индия, Пакистан не связаны договором о РСМД. По нашим оценкам, у Китая, к примеру, от трети до половины всех их баллистических и крылатых ракет нарушают положения договора о РСМД. Эти ракеты угрожают нашим союзникам в Восточной и Юго-Восточной Азии", — пояснил он.

По словам президентского советника, у Ирана "еще больше баллистических ракет средней дальности, чем у Китая", и это непосредственно угрожает всем европейским странам. "Так что возможности Ирана, очевидно, угрожают нашим друзьям и союзникам на Ближнем Востоке, а также размещенным там нашим вооруженным силам", — сказал Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В 1987 США и Советский союз обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (1 тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (500 – 1 тысяча километров) дальности и вспомогательные объекты (договор РСМД, действует с 1988 года). К 1991 году соглашение было исполнено, до 2001 года шли взаимные инспекции. За выполнение обязательств следит Специальная контрольная комиссия, в последний раз созывавшаяся в 2003 году.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что США размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

США, в свою очередь, на протяжении многих лет заявляют о том, что Россия вовлечена в производство и развертывание ракет, которые не соответствуют условиям соглашения. Так, по мнению Вашингтона, в 2008–2011 годах российские военные в нарушение договора испытывали на полигоне Капустин Яр крылатую ракету наземного базирования на дальность более 500 километров. Американские власти говорят, что речь идет о крылатой ракете наземного базирования 9М729.