Политолог раскрыл настоящие причины ненависти Запада к России

МОСКВА. 10 ноя — РИА Новости. Запад ненавидит Россию, потому что она не делает то, что ей говорят. Об этом заявляют политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге "Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy", отрывок из которой приводит издание CounterPunch.

В этой книге, состоящей из провокационных вопросов Элфорда и развёрнутых ответов Коулза, они представили свои рассуждения на тему отношения США и Великобритании к России. Политологи утверждают, что Вашингтон изо всех сил пытается сохранить свою гегемонию, но Москва своим нежеланием поддаваться мешает господству неолиберального порядка.

Коулз отмечает, что в Великобритании Россию считают врагом уже с начала XX века, а британские историки называют тот период "первой холодной войной". В то время страны вели борьбу за стратегические ресурсы и торговые пути, а с приходом к власти большевиков Россия стала представлять еще и идеологическую угрозу.

В частности, политолог приводит в пример британскую партию лейбористов, созданную в 1900 году, которую Уинстон Черчилль называл прикрытием для большевиков. Кроме того, Великобритания первой использовала химической оружие на территории России, когда проводила операцию в поддержку Белой армии. При этом Черчилль открыто называл это оружие "правильным лекарством". "Но сегодня почему-то все говорят о том, как Москва угрожает Западу, скажем, своим "Новичком", — недоумевает Коулз.

После ухода с поста президента России Бориса Ельцина страна начала двигаться к "экономическому национализму", рынки перестали быть свободными, американским корпорациям пришлось иметь дело с нововведёнными пошлинами, отмечает эксперт. Вот что стало реальной угрозой, но общественности такого говорить нельзя — что Запад "ненавидит Россию, потому что она не делает, что ей говорят". Реальная цель в отношении Москвы заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры "свободного рынка", в то время как лично для себя Соединенные Штаты и дальше будут оставаться протекционистами.

Кроме того, Коулз подвергает критике и военные действия Запада. По его словам, американские военные специалисты ещё много лет назад говорили, что любые попытки НАТО влиять на Украину приведут к "аннексии" Крыма. И сейчас Москва не внезапно "нападает" на Киев, а демонстрирует свою реакцию на действия НАТО.

"Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же проведи Россия свои манёвры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше", — заявляет политолог.

"Что бы ни утверждали мейнстримные западные СМИ, Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится "экономический национализм" и развитие этих стран", — подчеркивает Коулз.