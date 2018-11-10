Президент Австрии призвал к доскональному расследованию дела о "шпионаже"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал провести доскональное расследование в деле бывшего полковника вооруженных сил страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

"Шпионаж неприемлем. Это дело, конечно, должно быть досконально расследовано", — сказал Ван дер Беллен в интервью газете Österreich

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.