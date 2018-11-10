Трамп прокомментировал идею Макрона о создании армии ЕС для защиты от США

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп назвал "очень оскорбительным" предложение Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая.Twitter.
Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.
Трамп известен негативным отношением к структуре бюджета НАТО, в которой США оплачивают львиную долю расходов. Он заявлял, что союзники должны платить США больше за "защиту".