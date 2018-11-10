Россия не признала юрисдикцию суда США по иску о "вмешательстве в выборы"

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство юстиции России направило в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка письмо, в котором напомнило о своих правах иностранного суверенного государства и отказалось признавать юрисдикцию суда по иску Демократической партии о "вмешательстве в выборы".

Письмо РФ в суд и приложение к нему на 12 страницах имеется в распоряжении РИА Новости.

В апреле Национальный комитет Демократической партии США подал в суд на правительство РФ, Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

"Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом или законодательством Соединенных Штатов Америки или практикой федеральных судов США, а также не признает юрисдикцию Окружного суда Соединенных Штатов Америки. Российская Федерация сохраняет за собой все права иностранного суверенного государства", — говорится в письме, которое подписал директор департамента международного права и сотрудничества российского Минюста Михаил Виноградов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа, — история со скандальным компрометирующим досье на тогда еще кандидата в президенты, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.