"Коротышка" занял место бен Ладена. Как это случилось

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. После ликвидации Усамы бен Ладена одним из самых разыскиваемых преступников в мире стал мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по кличке "Эль Чапо" (Коротышка). В лучших традициях голливудских блокбастеров он дважды сбегал из тюрем. Но теперь ему грозит пожизненное заключение в США. О криминальной карьере главаря картеля "Синалоа", которому по-прежнему посвящают баллады на родине, — в материале РИА Новости.

Маленький человек с большими возможностями

"Я поставляю героина, метамфетамина, кокаина и марихуаны больше, чем кто-либо другой в этом мире. Для этого у меня есть подводные лодки, самолеты, грузовики и корабли", — хвастался американскому актеру Шону Пенну главный наркобарон Мексики. Это интервью для журнала The Rolling Stones он давал, находясь в бегах. Вскоре его в очередной раз арестовали и посадили в тюрьму особо строгого режима.

Мексиканцы собирались судить Гусмана на родине, но в итоге передали американцам. Его экстрадировали в США в последний день работы президента Барака Обамы, накануне инаугурации Дональда Трампа. Это совпадение породило волну слухов о политической подоплеке выдачи наркобарона американским властям. В этом видели желание задобрить Трампа, начавшего свою предвыборную кампанию с жестких нападок на Мексику.

Масштабная торговля наркотиками в Северной Америке, отмывание денег, похищение и убийство людей — вот лишь неполный перечень обвинений, предъявленных Гусману в окружном суде Бруклина.

Американские прокуроры намерены доказать его причастность к тридцати трем убийствам и переправке свыше четырехсот тонн кокаина в страну. Гусману грозит пожизненный срок без права помилования и конфискация имущества на сумму четырнадцать миллиардов долларов. Единственное, что смогли сделать мексиканские власти для гражданина своей страны, — убедить Вашингтон не выносить смертный приговор.

© AFP 2018 / Yuri Cortez Портрет мексиканского наркобарона El Chapo с надписью "Разыскивается. Снова" в Мехико, Мексика. 2015 год © AFP 2018 / Yuri Cortez Портрет мексиканского наркобарона El Chapo с надписью "Разыскивается. Снова" в Мехико, Мексика. 2015 год

Процесс продлится около четырех месяцев. За это время суду предстоит ознакомиться с уголовным делом из трехсот тысяч страниц. Гусман нанял команду лучших американских защитников, утверждая, что ни в чем не виновен.

Топил в крови

Поверить в это сложно. Главного наркобарона Мексики подозревают в убийстве от двух до трех тысяч человек. Обычно всю грязную работу он поручал киллерам. Но порой и сам принимал участие в расправах, причем делал это с особой жестокостью. Иногда он начинал допрашивать похищенных людей прямо во время обеда, жестоко их избивал, а потом пускал пулю в лоб. Тела жертв обычно обливал бензином и поджигал.

Он выставлял видео пыток в YouTube, чтобы нагнать страх на соперничающие группировки. "Однажды его киллеры изрешетили Хулио Белтрана прямо на улице. Он был конкурентом Эль Чапо. Тело бедняги так нашпиговали пулями, что голова буквально отлетела от туловища", — вспоминают очевидцы.

"У них был специальный дом для убийств. Стены обиты пластиком, чтобы их было легко отмывать после преступлений, а в полу — большая дырка, туда стекала кровь", — описывают мексиканские полицейские один из принадлежащих Коротышке особняков.

Сам наркобарон в интервью Шону Пенну заверял, что не совершает ничего плохого: "Смотри, я всего-навсего защищаю себя. Думаешь, я сам начинаю конфликт? Да никогда!"

Между тем мексиканские СМИ постоянно сообщали о массовых убийствах, совершенных, предположительно, по приказу Эль Чапо. Зачастую жертвами жестоких истязаний становились обычные прохожие. Одна новость сменяла другую: по дороге в Бока дель Риа обнаружены изуродованные трупы тридцати пяти человек, в мешках из-под мусора полиция нашла четырнадцать расчлененных тел.

Сын фермера

В мир криминала он окунулся еще подростком. Хоакин Гусман Лоэра родился в семье бедного фермера. Учеба не задалась, и уже после третьего класса он бросил школу. Пока его друзья сидели на уроках, Гусман помогал отцу торговать апельсинами, а потом и выращивать марихуану. Семейный подряд работал на славу, но отец много пил и сильно поколачивал сына. Подросший Гусман занялся бизнесом самостоятельно. И попал под крыло местного криминального авторитета Эктора Саласара.

© AP Photo / Eduardo Verdugo Арест мексиканского наркобарона Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра, известного как El Chapo, в Мехико, Мексика. 2016 год © AP Photo / Eduardo Verdugo Арест мексиканского наркобарона Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра, известного как El Chapo, в Мехико, Мексика. 2016 год

Со временем парню, которого из-за маленького роста — всего 168 сантиметров — прозвали "Эль Чапо" (Коротышкой), доверили разрабатывать маршруты поставок колумбийского кокаина на Тихоокеанское побережье США.

Дальше — больше. Оценив деловую хватку Коротышки, его представили крупнейшему наркобарону Мигелю Анхелю Феликсу Гальярдо. Дела шли в гору, пока авторитета не арестовали. Его бизнес поделили группировки. Одна из них — "Синалоа", основанная Коротышкой.

Всего за пару лет этот картель стал самым крупным и влиятельным в Мексике. В 1993-м в Гватемале Эль Чапо арестовали и приговорили к двадцати годам тюрьмы. Это не мешало ему через брата руководить картелем, часто видеться с семьей и приглашать на свидание любовницу, отбывавшую срок неподалеку.

Через восемь лет он бежал, спрятавшись в тележке с грязным бельем, которую везли в прачечную. На свободе Эль Чапо вновь развернулся. Конкуренты, наслышанные о его жестокости, старались держаться подальше. В результате картель "Синалоа" взял под контроль четверть наркотрафика из Мексики в США.

Четыре года подряд этот "крестный отец наркомира" входил в список самых влиятельных людей по версии американского журнала Forbes. В 2011-м, после ликвидации Усамы бен Ладена, он и вовсе стал "самым разыскиваемым преступником". Власти Чикаго назвали его "врагом номер один", до этого такой чести удостаивался лишь Аль Капоне. Все это время Коротышку продолжали разыскивать.

Мексиканский блокбастер

Второй раз Гусмана арестовали в 2014-м в родном штате Синалоа, когда он отдыхал в курортном городке Масатлан. Учитывая опыт прошлого побега, власти поместили его в тюрьму особо строгого режима Альтиплано. Он находился в одиночной камере без окон, встречи с родственниками категорически запретили, предъявленных обвинений хватало для лишения свободы на срок от трехсот до четырехсот лет.

Казалось, там-то он и закончит свои дни. Но нет, июльской ночью 2015-го Коротышка исчез. Последнее, что зафиксировали камеры наблюдения: заключенный сел на кровать, чтобы поправить шнурки, и зашел в душевую — единственное место, которое не просматривалось службами охраны.

Для побега сообщники наркобарона прорыли полуторакилометровый тоннель на глубине почти двадцать метров. Там было все: свет, система вентиляции и даже рельсы. На специальной вагонетке он добрался до подвала недостроенного амбара и оказался на свободе. Охрана подняла тревогу только через 25 минут, однако Коротышки уже и след простыл.

Полиция ввела план "Перехват", в международном аэропорту Толука отменили все рейсы, на дорогах выставили блокпосты. Однако поймать его не удалось.

Выяснилось, что побег планировали около года, при этом заключенному помогали подкупленные сотрудники тюрьмы. Несколько десятков человек впоследствии задержали.

Операция по освобождению Эль Чапо обошлась картелю в 50 миллионов долларов. У группировки был большой опыт в сооружении тоннелей для транспортировки наркотиков через американо-мексиканскую границу. Особенно они гордились подземным ходом, который подготовили для своего босса. Раньше таких длинных тоннелей им рыть не приходилось.

Дерзкий побег больно ударил по репутации мексиканских властей. В довершение ко всему СМИ раскопали твит сына Гусмана, который тот разместил за несколько дней до исчезновения отца. Коротышка-младший процитировал Франсуа Рабле: "Все приходит к тому, кто умеет ждать".

Шли по следу

За информацию о местонахождении сбежавшего наркобарона Мехико обещал свыше двух миллионов долларов, а США, которые Эль Чапо и его картель завалили наркотиками, предлагали пять миллионов.

Арестовали его лишь 8 января 2016 года. Операция мексиканских и американских властей, в которой задействовали армию и спеназ, называлась "Черный лебедь". Планировали взять одного из наемных убийц, работавших на Эль Чапо. После ожесточенной перестрелки, в которой пять человек погибли и шестеро получили ранения, случайно обнаружили Эль Чапо, отчаянно пытавшегося бежать из осажденного дома.

Считается, что Гусмана выдало его же тщеславие: находясь в бегах, он вдруг решил дать интервью американскому актеру Шону Пенну для журнала The Rolling Stones. Это помогло полиции выйти на след его сообщников, а в результате схватить и самого Коротышку.

Сейчас он сидит в одиночной камере в тюрьме на Манхэттене (The Metropolitan Correctional Center). Условия здесь считаются даже более суровыми, чем в печально известной Гуантанамо. Тут ожидали суда многие известные заключенные, в том числе россиянин Виктор Бут, а также несколько подозреваемых в терроризме.

Тот еще Робин Гуд

Адвокаты Гусмана обвинили американские власти в нарушении международного права, а также выразили протест по поводу "бесчеловечных условий содержания подзащитного". По их словам, в камере постоянно горит свет, там очень холодно и грязно. Из-за этого пошатнулось душевное состояние арестанта: он страдает от галлюцинаций, депрессии и паранойи.

В то же время поимка Эль Чапо нисколько не сократила поставки нелегальных наркотиков на мировые рынки. Делами "Синалоа" довольно успешно занимаются двое его сыновей, одного ФБР уже внесло в список самых разыскиваемых преступников.

Пока Эль Чапо томится в американской тюрьме и готовится к длительному судебному процессу, в Мексике растет его популярность. На родине он уже стал любимым персонажем нарко-корридос — музыкальных баллад, воспевающих наркобаронов. Мексиканцы, забывая о кровавых банях, которые он устраивал вместе со своими людьми, представляют его в образе Робин Гуда, рассказывают друг другу истории о том, как Эль Чапо вместе с телохранителями заходил в ресторан, просил посетителей убрать сотовые телефоны, а потом платил за всех.

Американские власти говорят, что из тюрьмы, где содержат Гусмана, еще никто не смог сбежать. Но и удержать за решеткой Коротышку пока никому не удавалось.