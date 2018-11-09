МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко опубликовал в Facebook письмо от главы секретариата Европейского энергетического сообщества Янеза Копача.

В письме Копач резко критикует постановление украинского правительства о продлении специальных обязательств на рынке газа, принятое без консультаций с европейским сообществом.

"Предварительный анализ показал серьезные несоответствия новых обязательств требованиям, установленным законом, и создает предпосылки для непропорционального и дискриминационного поведения компаний, представленных на рынке", — отмечается в письме.

Указывается, что новые правила были разработаны в условиях секретности, что противоречит принципам прозрачности законтворчества.

Также Копач отмечает, что если постановление вступит в силу, то организация начнет в отношении Украины разбирательство из-за несоблюдения правил сообщества.

Как отметил Витренко в комментариях к своему посту, под этим может подразумеваться исключение Украины из состава организации и прекращение международной финансовой помощи.

По его словам, постановление правительства позволит "региональным монополистам" покупать у "Нафтогаза" топливо по цене существенно ниже рыночной и без гарантии оплаты. Он отметил, что компания выступает против специальных обязательств на рынке газа и регулирования отрасли со стороны правительства.