В США подали на Трампа в суд из-за лишения нелегалов права на убежище

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) сообщила, что подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием отменить указ президента о запрете на предоставления убежища нелегальным иммигрантам.

"Мы только что подали иск, чтобы оспорить новый запрет президента на убежище. Ни президент, ни его кабинет не могут сделать недействительными ясные указания законодательства, хотя именно это они и пытаются сделать. Увидимся с ним в суде", — написали юристы ACLU в Twitter организации.

ACLU — ведущая правозащитная организация США, которая регулярно судится с властями. В частности, юристы организации выступали в защиту Эдварда Сноудена и Челси Мэннинг в делах об утечке информации, против законов об электронной слежке и против иммиграционных указов Трампа.

Трамп подписал в пятницу прокламацию, которая де-факто лишает мигрантов, незаконно проникших на территорию США через границу с Мексикой, права подавать заявление о предоставлении статуса беженца.

При этом оставлена возможность подать на статус беженца на границе, если мигрант явится к пограничным властям США и попросит убежища должным образом, а не будет пытаться проникнуть в США незаконно.

Документ подписан "в ожидании большой группы иностранцев, прибывающих в ближайшие недели", говорится в прокламации. Трамп поясняет, что у прибывающих мигрантов, как правило, нет законных оснований просить убежище.

Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.