В США подали на Трампа в суд из-за лишения нелегалов права на убежище

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) сообщила, что подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием отменить указ президента о запрете на предоставления убежища нелегальным иммигрантам.Twitter организации.
ACLU — ведущая правозащитная организация США, которая регулярно судится с властями. В частности, юристы организации выступали в защиту Эдварда Сноудена и Челси Мэннинг в делах об утечке информации, против законов об электронной слежке и против иммиграционных указов Трампа.
Трамп подписал в пятницу прокламацию, которая де-факто лишает мигрантов, незаконно проникших на территорию США через границу с Мексикой, права подавать заявление о предоставлении статуса беженца.
Документ подписан "в ожидании большой группы иностранцев, прибывающих в ближайшие недели", говорится в прокламации. Трамп поясняет, что у прибывающих мигрантов, как правило, нет законных оснований просить убежище.
Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.