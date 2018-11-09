В секторе Газа в столкновениях с израильтянами погиб палестинец

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Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 9 ноя — РИА Новости. Один палестинец погиб, еще не менее 37 получили ранения в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

По его словам, 28-летний погибший скончался от тяжелых ранений, среди пострадавших есть женщины и подростки.

Ранее сообщалось, что во время "Великого марша возвращения" в секторе Газа в пятницу по меньшей мере 25 палестинцев получили пулевые ранения.

Всего за семь месяцев многотысячных протестов под общим названием "Великий марш возвращения" погибли порядка 220 палестинцев и один израильтянин.