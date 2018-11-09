На военной базе в Турции произошел взрыв

АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Более 30 военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов на военной базе в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, сообщило минобороны страны.

"На одной из наших баз в Хаккари произошло ЧП, причиной которого, по предварительным данным, стал взрыв боеприпасов. В результате 25 пострадавших военных доставлены в больницу, поиск еще семи пострадавших продолжается", — говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно письменному заявлению администрация провинции Хаккари, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения.