Немецкий бизнес предостерег SWIFT от отключения России

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Союз немецких машиностроителей (VDMA) осудил решение Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) об отключении иранских банков от структуры и предостерег от применения подобных мер в отношении России, сообщает Bloomberg.

В понедельник SWIFT сообщила о решении приостановить доступ некоторых иранских банков к системе обмена данными.

"SWIFT – это основа международных платежей. Любое, даже самое незначительное вмешательство в нейтральность работы системы неприемлемо. Сегодня Иран, завтра Россия, потом Китай?" — заявил глава объединения Тило Бродтманн.

В VDMA полагают, что исключение Ирана из системы может спровоцировать эффект домино, из-за чего транзакции с Россией и другими государствами, вовлеченными в политические споры, станут ненадежными.

Соучредителями SWIFT являются 248 банков из 19 стран. Сейчас к ней подключены свыше 10,8 тысяч организаций в более чем 200 странах.

Санкции против Ирана

Пятого ноября США ввели санкции против Ирана. Ограничительные меры коснутся, в первую очередь, экспорта нефти. В Вашингтоне заявили о своей цели снизить экспорт нефти из Исламской республики до нуля и призвали страны-покупатели отказаться от сотрудничества с Тегераном. Всего в санкционный список попали более 700 лиц и организаций.

В Иране заявили, что были готовы к подобному развитию событий и предусмотрели меры на случай введения санкций. Как отметили в Центральном банке Исламской республики, альтернативные системы на случай отключения от SWIFT также были проработаны.

В Евросоюзе выразили сожаление в связи с отключением Ирана от SWIFT. В Брюсселе отметили, что это решение может сказаться на целостности международной финансовой системы.

Россия и SWIFT

В октябре 2014 года представители SWIFT заявили о давлении со стороны ряда государств, требующих присоединения системы к санкциям в отношении России. При этом они подчеркнули, что не намерены вводить ограничительных мер против Москвы.

В начале месяца этого года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что созданная Банком России в связи с угрозой отключения от SWIFT система передачи финансовых сообщений (СПФС) уже обогнала западный аналог по популярности. По его словам, в данный момент ведутся переговоры с Китаем, Ираном, Турцией и рядом других государств об объединении подобных систем.