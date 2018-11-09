Депутаты Госдумы будут наблюдать за ходом выборов в ЛНР

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы примет участие в наблюдении за ходом выборов в ЛНР, говорится в проекте повестки заседания совета ГД.
"Конечно, нас немного, но едет определённое количество", — подтвердил РИА Новости Старовойтов.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.