В ООН прокомментировали запрет на убежище нелегалам в США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что ожидает от США дальнейшего предоставления убежищ беженцам в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и ее Протокола 1967 года, участником которого являются Штаты.

"УВКБ ожидает, что все страны, включая Соединенные Штаты Америки, сделают все возможное, чтобы любой нуждающийся в убежище и гуманитарной помощи человек незамедлительно и без ограничений мог получить и то, и другое, в соответствии с Протоколом 1967 года, к которому присоединились США", — говорится в распространенном заявлении управления.

В ООН отметили, что беженцы не всегда могут запрашивать убежище на границе еще до своего въезда в страну, а зачастую вынуждены пересекать границу нелегально из-за недостаточной пропускной способности на северной границе Мексики. Управление подчеркнуло, что прием беженцев и национальная безопасность являются взаимнодополняющими понятиями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ограничил предоставление убежища нелегальным иммигрантам. Лишение нелегальных иммигрантов права подавать запрос на предоставление убежища носит временный характер и касается тех иностранцев, которые незаконно пересекают южную границу США с Мексикой. При этом оставлена возможность подать на статус беженца на границе, если мигрант явится к пограничным властям США и попросит убежища должным образом, а не будет пытаться проникнуть в США незаконно.

Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.