Китай призвал США прекратить активность в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Китай призывает США прекратить отправлять корабли и самолеты к островам, которые КНР считает своей территорией, заявил член политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи по итогам консультаций с США в пятницу.

"Китай подтвердил свою принципиальною позицию по этому вопросу и подчеркнул, что КНР имеет не подлежащую обсуждениям позицию по поводу островов в Южно-Китайском море и водных границ КНР. На своей территории Китай строит гражданскую инфраструктуру, которая должна быть защищена, что предусмотрено международным правом. Китай ведет переговоры со сторонами, которые обеспокоены этим вопросом. Китай ведет переговоры с азиатскими странами. Эти переговоры достигли прогресса", — сказал он.

"В наших дискуссиях сегодня с США китайская сторона дала ясно понять, что они (США) должны прекратить направлять военные корабли и самолеты к районам вблизи островов и прекратить действия, которые нарушают суверенитет Китая", — добавил представитель китайской стороны.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.