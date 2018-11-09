Китай призвал США прекратить активность в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Китай призывает США прекратить отправлять корабли и самолеты к островам, которые КНР считает своей территорией, заявил член политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи по итогам консультаций с США в пятницу.
"В наших дискуссиях сегодня с США китайская сторона дала ясно понять, что они (США) должны прекратить направлять военные корабли и самолеты к районам вблизи островов и прекратить действия, которые нарушают суверенитет Китая", — добавил представитель китайской стороны.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.