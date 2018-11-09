Источник: Пригожин организовал обед на встрече Шойгу с ливийским коллегой

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Известный российский ресторатор Евгений Пригожин обеспечивал встречу глав военных ведомств России и Ливии – организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы, сообщил журналистам в пятницу военно-дипломатический источник.

Ранее ливийское минобороны опубликовало видео встречи в Москве командующего Национальной армией Ливии Халифы Хафтара с российским министром обороны Сергеем Шойгу, на кадрах также был запечатлен ресторатор Евгений Пригожин.

"Он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации", — сказал источник.