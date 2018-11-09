Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Азовского моря

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 19 ноября в Брюсселе ситуацию вокруг Азовского моря, заявил в пятницу в Киеве еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.
Ранее Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море, в котором содержалось предложение "предпринять необходимые шаги для внесения предложения о том, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине распространялся на новый район напряженности в Азовском море", а также призыв предусмотреть, при необходимости, усиление санкций.
Одной из тем совета ассоциации ЕС и Украины, проведение которого намечено в декабре с участием украинского премьера, станет возможная помощь Киеву со стороны ЕС в связи с ситуацией в Азовском море, сообщала ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.