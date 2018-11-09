В ЕС заявили, что не потерпят угрозы США в торговой сфере

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. ЕС должен быть готов решительно ответить на попытки США угрожать в торговой сфере, Европа не половик, о который вытирают ноги, заявил на переговорах в Брюсселе госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.
"Нам необходимо быть готовыми ко всем сценариям, хотя мы, конечно, отдаем приоритет диалогу. Но вы правы, нельзя исключать, что по итогам того анализа, который проводится в США, президент Трамп, возможно, придет к решению пригрозить некими наказывающими мерами", — заявил госсекретарь журналистам.
"В этом случае мы тоже должны подготовиться к такой вероятности, потому что реализация этой угрозы противоречила бы духу заявления 25 июля, в котором стороны обязались воздерживаться от шагов, противоречащих диалогу", — напомнил он.
В июле ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе, однако пока не принесла конкретных результатов.
США и ЕС в июле также договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.