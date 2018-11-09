В ЕС заявили, что не потерпят угрозы США в торговой сфере

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. ЕС должен быть готов решительно ответить на попытки США угрожать в торговой сфере, Европа не половик, о который вытирают ноги, заявил на переговорах в Брюсселе госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

В пятницу в Брюсселе прошло совещание министров стран ЕС, отвечающих за вопросы торговли. Чиновника спросили, как он может оценить попытки США разделить Францию и Германию, навязывая им выбор между переговорами по сельскому хозяйству, что неприемлемо для Парижа и противоречит предыдущим договоренностям ЕС и США, и новыми пошлинами на автомобили, что очень чувствительно для Берлина.

"Нам необходимо быть готовыми ко всем сценариям, хотя мы, конечно, отдаем приоритет диалогу. Но вы правы, нельзя исключать, что по итогам того анализа, который проводится в США, президент Трамп, возможно, придет к решению пригрозить некими наказывающими мерами", — заявил госсекретарь журналистам.

"В этом случае мы тоже должны подготовиться к такой вероятности, потому что реализация этой угрозы противоречила бы духу заявления 25 июля, в котором стороны обязались воздерживаться от шагов, противоречащих диалогу", — напомнил он.

"И, естественно, мы должны быть готовыми в случае необходимости дать решительный ответ. Думаю, что Европа – это не какой-то половик, о который вытирают ноги", — сказал он.

В июле ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе, однако пока не принесла конкретных результатов.

США и ЕС в июле также договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.