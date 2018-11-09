Норвегия решила не экспортировать военные материалы в Саудовскую Аравию

СТОКГОЛЬМ, 9 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Норвежское правительство приняло решение не выдавать новые лицензии на экспорт военных материалов и многоцелевой продукции для военного использования в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении для прессы МИД Норвегии.

"Мы приняли решение, что в нынешней ситуации не будут выдаваться новые лицензии на экспорт военных материалов или многофункциональной продукции для военного использования в Саудовской Аравии", — приводятся в релизе слова главы МИД Норвегии Ине Эриксен Сёреиде.

Поясняется при этом, что Норвегия никогда не экспортировала в Саудовскую Аравию какого-либо непосредственного оружия и боеприпасов. Решение о материалах было принято после оценки развития за последнее время событий в Саудовской Аравии, регионе и сложной ситуации в Йемене, говорится в сообщении. При этом поясняется, что сведениями об использовании в Йемене военных материалов или какого-либо оборудования из Норвегии в МИД Норвегии не располагают.

Как поясняется на сайте норвежской телерадиокомпании NRK, за последний год страна продала в Саудовскую Аравию относящиеся к военной сфере материалы и различное оборудование на общую сумму в 41 миллионов норвежских крон, что гораздо больше, чем в 2016 году, когда сумма такого экспорта составила 23 тысячи крон.

На сайте NRK поясняется также, что за последнее время некоторые общественные организации и представители оппозиции не раз обращались к правительству Норвегии с требованием остановить экспорт материалов военного назначения в Саудовскую Аравию, объясняя это ситуацией в Йемене и гибелью журналиста Джамаля Хашукджи.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.