Замминистра транспорта Британии ушел в отставку из-за недовольства Brexit

ЛОНДОН, 9 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Замминистра транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку в связи с тем, что правительство, по его мнению, движется к "беспорядочному Brexit", "далекому от того, что было обещано".

"Brexit разделил мою страну, разделил политические партии. И разделил семьи. Хотя я голосовал за сохранение Великобритании в составе ЕС, я отчаянно хотел, чтобы правительство, в котором я имел честь служить, превратит Brexit в успех: объединит страну, нашу партию, и, да, мою семью", — заявил в своем блоге Джонсон, чей старший брат, бывший глава МИД страны Борис Джонсон был одним из "лиц" кампании за Brexit.

"Временами я думал, что это возможно. Именно поэтому я голосовал за запуск процесса выхода из ЕС и два года поддерживал премьера-министра в ее усилиях по обеспечению наилучших условий для нашей страны. Но мне все более становится ясно, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС, работа над которым завершается в Брюсселе и в Лондоне сейчас, когда я пишу эти слова, будет страшной ошибкой", — написал он.

Он отметил, что у британского народа, по сути, нет выбора: согласно одному из вариантов, по его словам, Британия покинет ЕС с соглашением, которое послужит ее экономическому ослаблению и которое лишит ее права голоса в том, что касается правил ЕС. Другой вариант – отсутствие соглашения, которое станет, по мнению Джонсона-младшего, катастрофой для страны.

"Учитывая, что реальность Brexit оказалась так далека от обещаний, демократическим решением будет дать народу право принять итоговое решение. Речь не о повторе референдума 2016 года, а о том, чтобы спросить народ, хочет ли он продолжать Brexit на тех условиях, о которых сейчас идет речь, стоит ли выходить из ЕС без соглашения, либо же согласиться остаться на тех условиях, которые у нас есть сейчас внутри ЕС", — отметил Джонсон.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Несмотря на то, что переговоры зашли в тупик, правительство наотрез отказывается рассматривать вариант о проведении нового референдума по Brexit.