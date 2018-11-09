В ЕС назвали шпионский скандал с Австрией "вызовом" со стороны России

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. ЕС осведомлен об аресте в Австрии экс-полковника по обвинению в "шпионаже" в пользу РФ и решении главы австрийского МИД отменить поездку в Россию, считает недопустимым вмешательство во внутренние дела и осознает в этом контексте "вызов" со стороны РФ, заявил в пятницу РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

"Нам известно об аресте австрийского полковника по обвинению в шпионаже в пользу России, проводимых Австрией расследованиях, а также о решении австрийского министра иностранных дел отменить поездку в Москву", — сказал представитель, отвечая на вопрос, планирует ли ЕС обсуждать это дело с председательствующей в союзе Австрией.

"Недопустимо неуважение суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела. ЕС всегда был ясен в этом отношении и признает вызов, который представляет Россия, о чем также свидетельствуют недавние дискуссии в Европейском совете", — заявил он.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о многих австрийских высокопоставленных военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.