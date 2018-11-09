МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сенатор Роберт Менендес призвал администрацию президента США Дональда Трампа ввести вторую часть санкций в отношении России в связи с "делом Скрипаля", сообщается в заявлении на сайте комитета сената США по международным отношениям.

"В то время как возможность новой встречи президента Трампа и Владимира Путина возрастает, я решительно призываю президента привести в действие вторую часть санкций, требуемых законодательством США из-за использования химического оружия Россией", — заявил Менендес.

Он отметил, что после того как администрация проинформировала конгресс, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", "настало время действовать".

"Чтобы серьезно подойти к тому, чтобы привлечь Россию к ответственности, администрация должна следовать закону и быстро ввести второй действенный раунд санкций для эффективного сдерживания дальнейшего использования химического оружия Кремлем", — отмечается в заявлении Менендеса.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" от 1991 года. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

После того как американская сторона постановила, что РФ не предоставила необходимые Вашингтону доказательства, согласно закону, запускается процедура введения второго пакета санкций.

Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино проинформировал конгресс, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.