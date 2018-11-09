МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Автандил Георгиев экстрадирован из Греции в Россию по обвинению в создании преступного сообщества, контролировавшего незаконный оборот алкоголя, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, с марта 2013 года по июнь 2014 года Георгиев участвовал в создании преступного сообщества, объединившего несколько организованных групп. Возглавляемая им часть сообщества занималась незаконным оборотом немаркированной водки различных марок в Волгограде и других регионах РФ.

Уточняется, что общий доход преступного сообщества превысил 157 миллионов рублей. Кроме того, Георгиев с подельниками легализовал более 103 миллионов рублей.

В 2016 году Георгиев был задержан в Греции, в июне того же года ГП РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Фактическая передача Георгиева правоохранительным органам РФ происходила в аэропорту Афин.

"Девятого ноября 2018 года состоялась экстрадиция из Греции в Россию Автандила Георгиева, обвиняемого в совершении преступлений "Организация преступного сообщества", "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере", — говорится в сообщении.