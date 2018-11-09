Трамп пошутил о "вмешательстве России" в подсчет голосов на выборах

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп иронизирует, что в долгом подсчете голосов на американских выборах следует винить, вероятно, Россию.

"Они, значит, только сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии, а выборы были при этом во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента Путина немедленно извиниться!" — написал Трамп в Twitter

Во Флориде и Джорджии продолжается подсчет голосов на губернаторских выборах. Отстающие кандидаты-демократы требуют пересчета и ссылаются на то, что есть еще неподсчитанные голоса.

Аналогичная ситуация сложилась и на выборах сенатора от Флориды, где предстоит пересчет голосов.

Расследование Мюллера

Ранее Трамп заявил, что расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы 2016 года должно закончиться.

Президент США добавил, что он мог бы давно прекратить его, но не посчитал нужным, хотя все это расследование — обман.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса США.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".