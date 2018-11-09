Трамп пошутил о "вмешательстве России" в подсчет голосов на выборах

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп иронизирует, что в долгом подсчете голосов на американских выборах следует винить, вероятно, Россию.
Во Флориде и Джорджии продолжается подсчет голосов на губернаторских выборах. Отстающие кандидаты-демократы требуют пересчета и ссылаются на то, что есть еще неподсчитанные голоса.
Аналогичная ситуация сложилась и на выборах сенатора от Флориды, где предстоит пересчет голосов.
Расследование Мюллера
Президент США добавил, что он мог бы давно прекратить его, но не посчитал нужным, хотя все это расследование — обман.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса США.
Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".