В трех округах до сих пор не определили победителей на выборах в сенат США

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Три округа на выборах в сенат США до сих пор не определились с победителем через три дня после голосования, свидетельствуют итоги подсчета голосов.

Республиканцы на промежуточных выборах в конгресс обеспечили себе большинство в сенате, получив три бывших места демократов и потеряв одно свое место. Однако в двух штатах итоги голосования еще не подведены, а в третьем предстоит второй тур.

Во Флориде уходящий губернатор-республиканец Рик Скотт опережает действующего сенатора-демократа Билла Нельсона с 50,1% голосов против 49,9%. Нельсон уже потребовал пересчета голосов, который к тому же является обязательным по законам штата, если разница составляет менее половины процента голосов.

В Аризоне, где разыгрывается место уходящего республиканца Джеффа Флейка, кандидат-демократ Кирстен Синема опережает республиканку Марту Максалли на две тысячи голосов. Не подсчитаны еще сотни тысяч бюллетеней.

Наконец, в Миссисиппи сенатор-республиканец Синди Хайд-Смит не набрала 50% голосов, необходимых по законам штата для победы. Таким образом, ожидается второй тур голосования.

Кроме того, на губернаторских выборах во Флориде и Джорджии отстающие кандидаты-демократы требуют пересчета. Не определены победители и в полутора десятках округов палаты представителей.