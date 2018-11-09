В Малибу объявили эвакуацию из-за лесных пожаров в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Эвакуация объявлена в городе-курорте Малибу в Калифорнии из-за лесных пожаров, говорится в сообщении пожарной службы Лос-Анджелеса в Twitter.

Масштабный лесной пожар, начавшийся к западу от Лос-Анджелеса накануне, продвигается к югу округа, к горам Санта-Моника.

В Малибу живет менее 15 тысяч жителей, в том числе звезды Голливуда.

Огонь перерезал крупное шоссе номер 101 и направляется к побережью Тихого океана, говорится в сообщении. Пожарные предупреждают о наличии "явной угрозы" жителям.