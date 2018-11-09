Кабул готов обсудить с талибами* вывод иностранных войск, заявили в ВСМА

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Кабул готов обсудить с талибами* график вывода иностранных войск из Афганистана, сообщил РИА Новости представитель Высшего совета Афганистана (ВСМА) на полях встречи московского формата.

Талибы* ранее требовали, чтобы перед началом переговоров с властями из страны ушли иностранные войска.

"Группа Талибан* может внести любую повестку за стол переговоров с правительством Афганистана. Мы готовы обсудить развитие графика вывода международных войск, включая войска США", — заявил официальный представитель совета Эхсан Тахери.

По его словам, никто в Афганистане не будет счастлив "иметь в стране международные силы для обеспечения безопасности, если в Афганистане будет мир и стабильность".

"До тех пор, конечно, нам нужна международная поддержка. Но вывод международных войск является важным пунктом повестки для обсуждения", — сказал Тахери.

Встреча московского формата по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов* в Дохе.

Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира Афганистана, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. Это подтвердил и официальный представитель совета Эхсан Тахери, отметив перед конференцией, что на ней будут обсуждаться вопросы, связанные возможностью организации прямых переговоров между Кабулом и талибами*.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористическая организация, запрещенная в России