Трамп объявил о временном характере запрета на убежище нелегалам

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Лишение нелегальных иммигрантов права подавать запрос на предоставление убежища носит временный характер и касается тех иностранцев, которые незаконно пересекают южную границу США с Мексикой, говорится в прокламации президента США Дональда Трампа.

"Я предпринимаю действия по прекращению на ограниченный срок въезда некоторых иностранцев, чтобы решить проблему большого числа иностранцев, приезжающих через Мексику с целью незаконного въезда в нашу страну без должных документов", — говорится в прокламации.

При этом оставлена возможность подать на статус беженца на границе, если мигрант явится к пограничным властям США и попросит убежища должным образом, а не будет пытаться проникнуть в США незаконно.

Документ подписан "в ожидании большой группы иностранцев, прибывающих в ближайшие недели", говорится в прокламации.

Трамп поясняет, что у прибывающих мигрантов, как правило, нет законных оснований просить убежище.

"Прибытие большого числа иностранцев еще больше перегрузит нашу систему иммиграции и предоставления убежища и приведет к освобождению (из-под стражи — ред.) тысяч иностранцев внутри США. Постоянная угрожающая массовая миграция иностранцев… создала кризис и подрывает нерушимость наших границ", — заявляет Трамп.

Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до 7 тысяч военнослужащих на границе. Президент Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе расположены 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США.

Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

Прокламация Трампа, как и прочие его указы на тему иммиграции, почти наверняка будет оспорена в суде ее противниками.