Трамп объявил о временном характере запрета на убежище нелегалам

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Лишение нелегальных иммигрантов права подавать запрос на предоставление убежища носит временный характер и касается тех иностранцев, которые незаконно пересекают южную границу США с Мексикой, говорится в прокламации президента США Дональда Трампа.
При этом оставлена возможность подать на статус беженца на границе, если мигрант явится к пограничным властям США и попросит убежища должным образом, а не будет пытаться проникнуть в США незаконно.
Документ подписан "в ожидании большой группы иностранцев, прибывающих в ближайшие недели", говорится в прокламации.
Трамп поясняет, что у прибывающих мигрантов, как правило, нет законных оснований просить убежище.
Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до 7 тысяч военнослужащих на границе. Президент Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе расположены 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США.
Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.
Прокламация Трампа, как и прочие его указы на тему иммиграции, почти наверняка будет оспорена в суде ее противниками.