В ДНР предупредили о возможности новых арестов Киевом после заявления СНБО

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Угрожая организаторам проведения выборов в ДНР и ЛНР привлечением к уголовной ответственности, Киев обновляет список преступлений, по которым можно привлечь несогласных с политикой украинской власти, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.

Ранее в пятницу секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что участники организации и проведения выборов глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут привлечены на Украине к уголовной ответственности.

"Угрозы относительно привлечения к уголовной ответственности стоит воспринимать как то, что СБ Украины необходимо обновить список так называемых злодеяний, в которых можно будет обвинить несогласных с политикой Киева", — заявил РИА Новости Бидевка. Он не исключает, что в скором времени СБ Украины планирует "отчитаться, что задержала ряд граждан, якобы причастных к организации выборов в ДНР и ЛНР, но на самом деле никакого отношения к этому не имеющих".

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.