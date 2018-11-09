Подозрения Вены в "шпионаже" осложнили отношения, отметили в МИД

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Шаги Вены в связи с ситуацией с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу Москвы, основаны на подозрениях без доказательств, говорится в комментарии МИД РФ.

В пятницу в связи со скандалом в МИД РФ был вызван посол Австрии Йоханнес Айгнер.

"Обратили внимание посла на прозвучавшее заявление Федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль о том, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно отягощены. Подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой", — сообщает российское ведомство.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о многих австрийских высокопоставленных военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ.