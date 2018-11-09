Первая группа мигрантов из Гондураса отправилась к границе с США

Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой. Архивное фото

Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой. Архивное фото

МЕХИКО, 9 ноя – РИА Новости. Первая группа мигрантов из Гондураса, находящихся во временном лагере в столице Мексики, в пятницу рано утром выдвинулась на север в сторону границы с США, сообщает портал Universal.

Порядка 200 человек спустились в метро Мехико, чтобы добраться до станции "Четыре дороги", а оттуда уже двигаться в сторону города Керетаро. Затем они намерены направиться в приграничный город Тихуана, откуда планируют попасть в США.

Портал Aristegui Noticias уточняет, что мигранты спускались в метро с криками "Вперед, вперед, мы должны добиться своей цели – попасть в США".

При этом большая часть из нескольких тысяч мигрантов, которым власти Мехико предоставили временный лагерь на территории спортивного комплекса на востоке города, пока остаются на месте. По предварительным данным, они планируют стартовать в сторону границы в субботу. Некоторая часть из них намерена остаться, воспользовавшись предложением мексиканских властей легализовать свой статус и иметь возможность работать.

Сейчас по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса. Целью их путешествия является граница с США и попытка попасть на территорию сопредельной с Мексикой страны.