Первая группа мигрантов из Гондураса отправилась к границе с США

МЕХИКО, 9 ноя – РИА Новости. Первая группа мигрантов из Гондураса, находящихся во временном лагере в столице Мексики, в пятницу рано утром выдвинулась на север в сторону границы с США, сообщает портал Universal.
Портал Aristegui Noticias уточняет, что мигранты спускались в метро с криками "Вперед, вперед, мы должны добиться своей цели – попасть в США".
При этом большая часть из нескольких тысяч мигрантов, которым власти Мехико предоставили временный лагерь на территории спортивного комплекса на востоке города, пока остаются на месте. По предварительным данным, они планируют стартовать в сторону границы в субботу. Некоторая часть из них намерена остаться, воспользовавшись предложением мексиканских властей легализовать свой статус и иметь возможность работать.
Сейчас по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса. Целью их путешествия является граница с США и попытка попасть на территорию сопредельной с Мексикой страны.