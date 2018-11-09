Трамп заявил, что не обсуждал расследование Мюллера с и.о. генпрокурора

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с временно исполняющим обязанности генпрокурора Мэтью Уитакером и не обсуждал с ним расследование спецпрокурора Роберта Мюллера перед тем, как назначить его на эту должность.

"Я не знаю Уитакера. Я не говорил с ним", — сказал он в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что все, что ему известно, это то, что у Уитакера прекрасная репутация. Президент США в очередной раз повторил, что никакого сговора с Россией не было и что все расследование сфабриковано.

Ранее Трамп сообщил об отставке генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора. Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции. Об отставке было объявлено на следующий день после промежуточных выборов в конгресс США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате.

На этом фоне зазвучали опасения, что новый назначенец может закрыть расследование.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.