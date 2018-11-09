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В мире

МИД России выразил австрийскому послу протест из-за шпионского скандала

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Главное за 9 ноября 2018 года (6)
(обновлено: 19:13 09.11.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва заявила протест послу Австрии в связи с обвинениями в причастности бывшего полковника к разведывательной деятельности якобы в пользу России. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в Вене
© AFP 2018 / APA / Helmut Fohringer
"А-ля Скрипали". Эксперт прокомментировал шпионский скандал в Австрии
"Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений", — заявили в МИД, назвав такой подход неприемлемым.

При этом российские дипломаты отметили, что действия Австрии основаны на подозрениях без каких-либо доказательств. Это уже привело к осложнению отношений между Москвой и Веной, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой, говорится в документе.

Скандал в Вене

Сегодня стало известно о задержании отставного австрийского офицера по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении почти двадцати лет.

Австрийские полицейские. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Австрийские СМИ пишут, что экс-полковника завербовали в 1988 году в Иране
Полковник должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает СМИ. 

Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что контрразведка получила информацию по этому делу от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Москвы "транспарентной информации" и заявил, что Вена обсудит ситуацию со своими европейскими партнерами. Глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила визит в Россию.

Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с бывшим полковником, и посетовал на то, что западные партнеры взяли за правило прибегать к "мегафонной дипломатии".

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В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ig420085
Двадцать лет "дружественные службы" терпели, а с чего сейчас их прорвало, не было повода поделится информацией ?
19:01
09.11.2018
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pavelsmetkin
А какое недоумение - это Скрипали-2 . Американцы опять шерудят как кочергой потухающие угли .
19:25
09.11.2018
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