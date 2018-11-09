Кишинев и Тирасполь впервые за полтора года провели заседание ОКК

КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Представители Кишинева и Тирасполя впервые за полтора года провели в Бендерах заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК), где обсудили необходимость повышения эффективности контроля в Зоне безопасности, сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдавии.

"После полуторагодичного перерыва под председательством делегации Российской Федерации в Бендерах состоялось заседание Объединенной контрольной комиссии в полном формате. Молдавская делегация в составе ОКК приветствовала включение в повестку дня вопроса о разработке механизма мониторинга ситуации в Зоне безопасности… и выступила с заявлением о необходимости повышения эффективности контроля", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте бюро.

Также обсуждалась необходимость возобновления деятельности рабочих групп, ответственных за рассмотрение ситуации с КПП, расположенных в Зоне безопасности. "Учитывая тот факт, что позиции делегаций приднестровского региона и Российской Федерации были уклончивыми, было принято решение продолжить обсуждения на следующем заседании ОКК", — заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, следующее заседание ОКК решено провести 15 ноября.

Бюро по реинтеграции Молдавии — это государственное ведомство, отвечающее за приднестровское урегулирование. Его руководитель представляет Кишинев в переговорном процессе в формате "5+2". В переговорах также участвует Тирасполь, как вторая сторона конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.